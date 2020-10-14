إسرائيل تُعلن عقد أول لقاء مع وفد لبنان حول ترسيم الحدود

الأربعاء 14 أكتوبر 2020

بهدف ترسيم الحدود، عقد أول لقاء بين وفد لبنان وإسرائيل.



حيث أعلنت السلطات الإسرائيلية، الأربعاء، عقد أول لقاء مع وفد لبنان حول ترسيم الحدود في قاعدة اليونيفيل ببلدة الناقورة.

ووفقًا لوسائل إعلام لبنانية، ذكرت السلطات الإسرائيلية أنها ستواصل المحادثات الحدودية مع لبنان لإعطاء فرصة للعملية أن تتم.

وانتهى اليوم الاجتماع الأول بين وفدي لبنان وإسرائيل، بشأن ترسيم الحدود البحرية المتنازع عنها.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن مصدر عسكري لبناني قوله إنه من المقرر أن تعقد جولة ثانية من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود المتنازع عنها في الـ 28 من أكتوبر الجاري.

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ووفقًا لصحيفة "النهار" اللبنانية، توجه الوفد اللبناني اليوم إلى بلدة الناقورة برئاسة العميد الركن بسام ياسين للمشاركة في المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الإسرائيلي لترسيم الحدود البحرية.

جاء ذلك في حضور مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شنكر وقائد "اليونيفيل" الجنرال ستيفانو دل كول.

وعلقت وزارة الخارجية الأمريكية على المفاوضات الأولية لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، مؤكدة أنها جاءت بناءة ومثمرة، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأكد المتحدث باسم الوفد اللبناني، المكلف بملف التفاوض مع إسرائيل، العميد الركن بسام ياسين، تطلع بلاده إلى ترسيم الحدود البحرية ضمن مهلة زمنية معقولة.

ووفقًا لموقع "لبنان 24"، ذكر ياسين أن البلاد تتطلع لتسيير عجلة التفاوض بوتيرة تمكنها من إنجاز هذا الملف ضمن مهلة زمنية معقولة.

وشدد ياسين على ضرورة وفاء الأطراف الأخرى بالتزاماتها المبنية على تحقيق متطلبات القانون الدولي والحفاظ على سرية المداولات