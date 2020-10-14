الكاظمي ووزير الخارجية اليوناني يبحثان الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، الأربعاء، الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الكاظمي، استقبل، اليوم، وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين بغداد وأثينا، في مجالات متعددة، لاسيما الاقتصاد والاستثمار وايضا في مجال الطاقة النظيفة".



وأضاف البيان، أن "الوزير اليوناني نقل تحيات رئيس وزراء دولة اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وحرص حكومته على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين".



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