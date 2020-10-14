مجددا الاصابات اعلى من الشفاء.. الموقف الوبائي لكورونا اليوم

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اعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق لليوم، فيما اظهر ارتفاع معدل الاصابات اعلى من الشفاء.
وسجلت وزارة الصحة 3857 إصابة جديدة بكورونا
فيما سجلت الوزارة تماثل 3188 مصاباً للشفاء
كما تم تسجيل 51 حالة وفاة جديدة بالفايروس.
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