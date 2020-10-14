اعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق لليوم، فيما اظهر ارتفاع معدل الاصابات اعلى من الشفاء. وسجلت وزارة الصحة 3857 إصابة جديدة بكورونا فيما سجلت الوزارة تماثل 3188 مصاباً للشفاء Advertisements كما تم تسجيل 51 حالة وفاة جديدة بالفايروس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجددا الاصابات اعلى من الشفاء.. الموقف الوبائي لكورونا اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.