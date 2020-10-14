حظر مشجع انجليزي 3 سنوات بسبب عنصريته ضد محمد صلاح

واعترف مشجع وست هام ويدعى، برادلي ثوموود، البالغ من العمر 48 عامًا بأنه مذنب لاستهداف الدولي المصري بإساءات عنصرية ومعادية للإسلام خلال تعادل الفريقين 1-1 في شباط 2019.

وتلقى برادلي من "بيكفورد رود"، قرارًا بحظره لمدة 3 سنوات بعد مثوله أمام محكمة تامز الابتدائية يوم، الثلاثاء، بعد حادثة وقعت في الملعب الأولمبي في لندن، بحسب ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.



وظهر رجل من خلال فيديو تم تصويره خلال مباراة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وهو يوجه إساءات عنصرية وضد الإسلام بأفظع الألفاظ ضد محمد صلاح.

وأقر توموود بأنه مذنب طبقًا للمادة الخامسة من النظام العام المشدد عنصريًا، كما تم تغريمه 400 جنيه إسترليني، كما طُلب منه دفع رسوم إضافية بمبلغ 215 جنيه إسترليني للضحية.

رحب وست هام بالحظر ووعد باتباع عدم التسامح مطلقًا في المستقبل مع أي حوادث مشابهة من نفس النوع، لكن النادي أكد على أنه يتطلع لتثقيف ثوموود من أجل تغيير آراءه العنصرية.



وعلق متحدث باسم وست هام يونايتد على القرار: "لا لبس في موقف النادي، لدينا نهج عدم التسامح مطلقًا مع أي شكل من أشكال التمييز العنصري، لأن المساواة والتعدد جزء من صميم نادي وست هام ونحن ملتزمون بمواصلة ضمان تمتع كل من يدخل الملعب الأولمبي في لندن بحرية الاستمتاع بمشاهدة فريقه في بيئة منظمة وآمنة".

وأتم تصريحاته: "سيعمل النادي من خلال بعض المجموعات التثقيفية من أجل عقد عدة جلسات مع المشجع المحظور لمحاولة تغيير آراءه العنصرية، مع الاحتفاظ بالحق في اتخاذ قرارًا بمنعه لأجل غير مسمى إذا فشلت جهودنا في تقويم شخصيته".

