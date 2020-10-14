اعلن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، ان الاخير تسلم رسالة خطية من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.
وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تسلم، اليوم الأربعاء، رسالة خطية من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، تتضمن دعوة رسمية لسيادته لزيارة تركيا".
واضاف ان "ذلك جاء خلال استقبال الكاظمي السفير التركي في العراق فاتح يلدز"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء ايضا بحثَ تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات".
كانت هذه تفاصيل خبر الكاظمي يتسلم رسالة خطية من اردوغان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.