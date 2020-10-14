مصرف الرافدين يعلن اعادة العمل بنافذة بيع العملة بالدولار

أعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، عن اعادة العمل بنافذة بيع العملة بالدولار لشركات الصيرفة.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تقرر اعادة العمل بنافذة مزاد بيع العملة بالدولار لشركات الصيرفة". ودعا المكتب، تلك الشركات الى "مراجعة الفرع الرئيسي للمصرف في بغداد الشورجة للاطلاع على الشروط والتعليمات الخاصة ببيع العملة وهي شروط ميسرة وسهلة وتعود بالمنفعة والايجابية على الشركات".



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