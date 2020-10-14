الأردن.. إحالة قضية جريمة الزرقاء وجميع الأطراف فيها إلى محكمة أمن الدولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020

عمان - الخليج 365

أكد الأمن الأمن العام، الأردني، إحالة قضية جريمة الزرقاء وجميع الأطراف إلى محكمة أمن الدولة حال الانتهاء من كافة الاجراءات التحقيقية.



وذكر مدعي عام الزرقاء، حظر النشر بقضية جريمة الزرقاء حفاظا على سرية التحقيق والنظام العام وحقوق الأفراد.

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وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي إن فريقاً تحقيقياً خاصاً شُكل من كافة الإدارات الجنائية المختصة، تولى متابعة التحقيق في قضية الاعتداء على فتى في محافظة الزرقاء منذ الثلاثاء، بعد مداهمة نفذتها مجموعات الشرطة الخاصة أفضت لإلقاء القبض على المتورط الرئيسي في القضية و5 أشخاص آخرين أثبت التحقيق اشتراكهم في تنفيذ الاعتداء، لافتا أن التحقيق ما زال مستمرا مع أشخاص آخرين وردت أسماؤهم في التحقيقات.

وبين، أن الفريق التحقيقي عمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفق الأصول المتبعة من حيث القبض والتفتيش، كما قامت فرق مختصة من إدارة المختبرات والأدلة الجرمية بالكشف على مسرح الجريمة، ومكان العثور على الفتى وعملت على تحريز كافة الأدلة والبراهين ورفع الآثار والعينات اللازمة.

وأضاف السرطاوي أنه جرى كذلك ضبط كافة الأدوات الحادة المستخدمة في الاعتداء إضافة الى سلاحين ناريين بحوزة المقبوض عليهم وجرى كذلك تحريزها وفق الأصول القانونية المتبعة، مؤكداً على أن الفريق التحقيقي يتابع عمله ومنذ الثلاثاء بهدف الإحاطة بكافة الظروف الجرمية وصولاً إلى تنفيذ العدالة وإيقاع أشد العقوبات بحق كافة المتورطين في الاعتداء.

وبين الناطق باسم الأمن العام أن التحقيقات في القضية ما زالت مستمرة، وسيصار حال انتهائها وكافة الإجراءات القانونية اللازمة، لإحالة القضية وكافة الأطراف والمضبوطات إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة.

السرطاوي قال في بيان سابق الثلاثاء، إن المتهم الرئيسي في جريمة الزرقاء يحمل 172 أسبقية جرمية ألقي القبض عليه فيهن جميعاً وأُحيل للقضاء، موضحا أنه لم يكن بحقه أي طلب أمني عند ارتكابه الجريمة بحق الفتى في الزرقاء