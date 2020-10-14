شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إتاحة خدمة تجديد جواز السفر للمواطنين خارج الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن إمكانية طلب تجديد جواز السفر أو الحصول على جواز الطوارئ في حال فقدان الجواز للمواطنين خارج الإمارات.

Advertisements وأوضحت الوزارة، اليوم، خلال تغريدة على حساب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في موقع "تويتر"، أنه "أصبح بإمكان مواطني دولة الإمارات في الخارج التقديم على طلب تجديد جواز السفر أو الحصول على جواز الطوارئ في حال فقدان الجواز". ودعت المواطنين إلى زيارة التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية والتعاون الدولي لمعرفة التفاصيل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إتاحة خدمة تجديد جواز السفر للمواطنين خارج الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.