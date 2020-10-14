أول جمعة بعد المنع.. التوفيق يلزم الأئمة بخطبة موحدة ويمنع عليهم أي حذف أو إضافة-وثيقة

قررت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعميم خطبة موحدة على الأئمة المكلفين بخطب الجمعة، والتي تنطلق هذا الاسبوع بعد توقف دام لأكثر من 6 أشهر.

ووجه وزير الأوقاف أحمد التوفيق، نص الخطبة الموحدة، إلى مندوبي الشؤون الإسلامية، مطالبا إيام بتبليغها عاجلا إلى جميع خطباء المساجد المفتوحة، وداعيا إلى وجوب التقيد بنصها وعدم التصرف فيها حذفا أو إضافة بأي وجه من الوجوه.

كما طالب الوزير مندوبيه بإخبار مديرية المساجد بكل مخالفة لهذه التعليمات.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن عودة صلاة الجمعة بعد توقيفها منذ شهر مارس، عقب انطلاق جائحة كورونا، كما قررت رفع عدد المساجد المفتوحة للصلوات الخمس إلى 10 آلاف مسجد.