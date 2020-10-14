بعد أقل من شهر على تطبيع الإمارات.. إسرائيل تقرر بناء 2166 وحدة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة

وافقت إسرائيل، اليوم الأربعاء، على بناء 2166 وحدة استيطانية جديدة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وفق بيانات إسرائيلية رسمية حصلت عليها وكالة فرانس برس.

وذكرت منظمة غير حكومية أنه من المتوقع الموافقة على بناء ألفي وحدة سكنية استيطانية أخرى الخميس، وذلك بعد ثمانية أشهر على هدوء النشاط الاستيطاني وبعد أقل من شهر من توقيع إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين اتفاقيات لتطبيع العلاقات برعاية أميركية.

وكان ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، قد أعلن قبل أسابيع أن تطبيع بلاده مع إسرائيل يتمضن اتفاقا على خطة الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو الإتفاق الذي اعتبرته وسائل إعلام إماراتية بأنه يشكل “انتصارا للقضية الفلسطينة”، فيما وصفه وزير خارجيتها عبد الله بن زايد أنه ” “إنجاز دبلوماسي مهم “.