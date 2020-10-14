وافقت إسرائيل، اليوم الأربعاء، على بناء 2166 وحدة استيطانية جديدة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وفق بيانات إسرائيلية رسمية حصلت عليها وكالة فرانس برس.
وذكرت منظمة غير حكومية أنه من المتوقع الموافقة على بناء ألفي وحدة سكنية استيطانية أخرى الخميس، وذلك بعد ثمانية أشهر على هدوء النشاط الاستيطاني وبعد أقل من شهر من توقيع إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين اتفاقيات لتطبيع العلاقات برعاية أميركية.
وكان ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، قد أعلن قبل أسابيع أن تطبيع بلاده مع إسرائيل يتمضن اتفاقا على خطة الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو الإتفاق الذي اعتبرته وسائل إعلام إماراتية بأنه يشكل “انتصارا للقضية الفلسطينة”، فيما وصفه وزير خارجيتها عبد الله بن زايد أنه ” “إنجاز دبلوماسي مهم “.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أقل من شهر على تطبيع الإمارات.. إسرائيل تقرر بناء 2166 وحدة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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