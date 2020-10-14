صحيفة: الإمارات اكتسبت خبرات واسعة من تجاربها الإنسانية

الأربعاء 14 أكتوبر 2020

تساءلت صحيفة إماراتية، "ما أكثر تجربة يمكن أن تضع البشر أمام أسئلة محيِّرة، وأمام قلق وجودي يستدعي أن تجند له العقول والموارد، وأن تتضامن البشرية كلها بحثاً عن حل؟ ليس هناك غير الوباء، ويمكن أن نصفه بـ «الوباء الملغز» الذي يمثل تحدياً حقيقياً لحياة الإنسان، وفي هذه اللحظة التي يصبح فيها الكائن البشري معرضاً للخطر الأكبر، يتعاظم في روحه القلقة والمتوترة سؤال الحياة، سؤال النجاة، سؤال الممكن والمستطاع لتجاوز الخطر الذي ينزل وباءً يمشي في أجساد الناس بلا حدود.



وتابعت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الأربعاء ، الثقة في رحمة الله، وفي العقل، والعلم، والتضامن، وبذل ما تستطيع من أجل الآخرين، ووحدة المصير، كلها مفردات النجاة الحقيقية، وهي أساس نهج الإمارات الثابت قبل الوباء وأثناء ذروته، وهو أيضاً نهجها بعد كل أزمة كونية، ذلك النهج الذي يعظم مبدأ الإنسانية الواحدة، وينظر إلى العالم كله كبيت وعائلة واحدة، وقد أثبتت الإمارات للعالم أجمع قدرتها الاستثنائية على التعامل مع جائحة «كوفيد- 19» طوال 9 أشهر داخلياً، وخارجياً عبر دعمها وحضورها ومساندتها التي ضربت أمثلة تاريخية في التضامن الإنساني. وأسهم نجاح المؤسسات الوطنية المعنية في مواجهة الأزمة، باحترافية عالية وكفاءة منقطعة النظير، في محاصرة انتشار الفيروس وعودة التعافي الاقتصادي سريعاً، وفق إجراءات احترازية يلتزم بها الجميع، انطلاقاً من الإحساس بالمسؤولية الوطنية والمجتمعية.

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وأضافت أن الواقع يشهد أن الإمارات اكتسبت خبرات واسعة من تجاربها الإنسانية في مساعدة العديد من المجتمعات البشرية على مواجهة حالات الطوارئ والأزمات، بتقديم كل أشكال الدعم والمساندة، المادية والعينية والطبية والتقنية. وقد استثمرت ذلك بنجاح في بناء منظومة متكاملة، ساعدت على درء مخاطر «كورونا»، برؤى استراتيجية متوازنة ومبادرات استباقية فعالة، عبر جهود وشراكات منسقة في الداخل والخارج.

وأكدت "الاتحاد" في ختام افتتاحيتها أنه لم يكن ذلك ليتحقق لولا تكاتف مختلف الجهود بتناغم حقيقي بين شتى القطاعات الرسمية والمجتمعية وفق رؤية القيادة الرشيدة، من أجل ضمان أمن واستقرار ورفاهية وسلامة الإنسان في كل مكان