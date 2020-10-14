- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 532 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين والان مع التفاصيل
الأربعاء 14 أكتوبر 2020
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأربعاء تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وأربع وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بإجمالي 110 حالات تلته القدس وضواحيها بواقع 85 إصابة فيما توزعت باقي الحالات على مختلف مناطق الضفة الغربية.
وأوضحت الوزيرة أن هناك 40 مريضا "في غرف العناية المكثفة بينهم سبعة على أجهزة التنفس الاصطناعي".
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 532 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.