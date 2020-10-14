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تسجيل 532 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 14 أكتوبر 2020

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأربعاء تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس المستجد وأربع وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

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 وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بإجمالي 110 حالات تلته القدس وضواحيها بواقع 85 إصابة فيما توزعت باقي الحالات على مختلف مناطق الضفة الغربية.

 

 وأوضحت الوزيرة أن هناك 40 مريضا "في غرف العناية المكثفة بينهم سبعة على أجهزة التنفس الاصطناعي".

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