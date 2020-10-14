شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مركبة روسية إلى محطة الفضاء الدولية والان نبدء بالتفاصيل
ورواد الفضاء الثلاثة المتجهون إلى محطة الفضاء الدولية هم كيت روبينز من إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) وسيرجي ريجيكوف وسيرجي كود-سفيرتشكوف. وهذه آخر رحلة روسية مقررة لنقل طاقم يكون أحد أفراده من الولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق مركبة روسية إلى محطة الفضاء الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.