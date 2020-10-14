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انطلاق مركبة روسية إلى محطة الفضاء الدولية

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أظهرت لقطات مباشرة بثتها وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس انطلاق مركبة فضائية روسية من طراز سويوز وعلى متنها رائدة أمريكية ورائدان روسيان من قاعدة بايكونور في قازاخستان اليوم الأربعاء ووصولها إلى مدارها بنجاح.

ورواد الفضاء الثلاثة المتجهون إلى محطة الفضاء الدولية هم كيت روبينز من إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) وسيرجي ريجيكوف وسيرجي كود-سفيرتشكوف. وهذه آخر رحلة روسية مقررة لنقل طاقم يكون أحد أفراده من الولايات المتحدة.

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