الرد السريع يعثر على ثلاثة اماكن لتهريب النفط الخام في ميسان

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، العثور على ثلاثة اماكن لتهريب النفط الخام في محافظة ميسان.

وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "بتوجيه من قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من فرقة الرد السريع، من العثور على ثلاثة اماكن لتهريب النفط الخام في منطقة البازركان محافظة ميسان".



وأضافت أن "القوة المنفذة للواجب عثرت على ٣ (خراطيم) مربوطة على الانبوب الخاص بالتصدير الى محافظة البصرة، كما جرى التنسيق مع الجهات المختصة في وزارة النفط لغلق تلك الفتحات".



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