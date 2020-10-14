الدفاع المدني يخمد حريقاً داخل قاعة اعراس شرقي بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأربعاء، عن إخماد حريق نشب داخل قاعة اعراس شرقي العاصمة بغداد.
وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "15 فرقة اطفاء وإنقاذ تابعة الى مديرية الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية مكونة من طابقين الطابق السفلي متخذ محلات تجارية والطابق العلوي متخذ قاعة اعراس في منطقة زيونة قرب دار الازياء العراقية".
وأضافت أن "فرق الدفاع المدني عملت في بادئ الامر الى تنفيذ عمليات الاقتحام وانقاذ المواطنين بالتزامن مع عمليات الاخماد وتطويق النيران من أربع جهات حتى تمكنت من السيطرة وانهاء الحريق دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية على الرغم من سرعة انتشار النيران في المبنى المشيد من (الواح الجينكو) المخالف التعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني".
وأوضحت المديرية، أنه "تم استدعاء خبير الادلة الجنائية للتحقيق بأسباب اندلاع حادث الحريق بادئ الأمر".
وأضافت أن "فرق الدفاع المدني عملت في بادئ الامر الى تنفيذ عمليات الاقتحام وانقاذ المواطنين بالتزامن مع عمليات الاخماد وتطويق النيران من أربع جهات حتى تمكنت من السيطرة وانهاء الحريق دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية على الرغم من سرعة انتشار النيران في المبنى المشيد من (الواح الجينكو) المخالف التعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني".
وأوضحت المديرية، أنه "تم استدعاء خبير الادلة الجنائية للتحقيق بأسباب اندلاع حادث الحريق بادئ الأمر".
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