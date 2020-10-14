البرلمان يرفع جلسته دون تحديد موعد لانعقاد المقبلة

قررت رئاسة مجلس النواب، الأربعاء، رفع جلسة المجلس، دون تحديد موعد لعقد الجلسة.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "مجلس النواب رفع جلسته وسيتم التبليغ بموعد انعقاد الجلسة المُقبلة لاحقاً". واستنأنف مجلس النواب جلسته الاعتيادية في وقت سابق من، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي.



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