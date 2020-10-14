اندلعت مشادة كلامية داخل قبة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بين نواب من الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف الفتح، على خلفية تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري بشأن الحشد الشعبي.
وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365، إن "جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم، شهدت مشادة كلامية بين نواب من الديمقراطي الكردستاني وتحالف الفتح".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المشادة اندلعت على خلفية تصريحات هوشيار زيباري الأخيرة ضد الحشد الشعبي".
واستأنف مجلس النواب في وقت سابق من اليوم، جلسته برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس حسن الكعبي.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المشادة اندلعت على خلفية تصريحات هوشيار زيباري الأخيرة ضد الحشد الشعبي".
واستأنف مجلس النواب في وقت سابق من اليوم، جلسته برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس حسن الكعبي.
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