امرأة تفشل بالانتحار بواسطة سلاح زوجها في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، أن "امرأة من سكنة مدينة الصدر أطلقت، ظهر اليوم، النار على نفسها من سلاح نوع مسدس بدافع الانتحار".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "السلاح الذي استخدمته المرأة يعود لزوجها المنسوب للشرطة الاتحادية".