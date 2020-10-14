امرأة تفشل بالانتحار بواسطة سلاح زوجها في بغداد

أفاد مصدر في الشرطة، الأربعاء، بإصابة امرأة بعد محاولتها الانتحار بواسطة سلاح زوجها شرقي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، أن "امرأة من سكنة مدينة الصدر أطلقت، ظهر اليوم، النار على نفسها من سلاح نوع مسدس بدافع الانتحار".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "السلاح الذي استخدمته المرأة يعود لزوجها المنسوب للشرطة الاتحادية".
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