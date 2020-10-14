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امرأة تفشل بالانتحار بواسطة سلاح زوجها في بغداد

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أفاد مصدر في الشرطة، الأربعاء، بإصابة امرأة بعد محاولتها الانتحار بواسطة سلاح زوجها شرقي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، أن "امرأة من سكنة مدينة الصدر أطلقت، ظهر اليوم، النار على نفسها من سلاح نوع مسدس بدافع الانتحار".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "السلاح الذي استخدمته المرأة يعود لزوجها المنسوب للشرطة الاتحادية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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