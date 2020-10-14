بضمان مالي.. السودان يفرج عن زوجة البشير

أفرجت النيابة السودانية عن زوجة الرئيس المعزول عمر البشير، بالضمان المالي.

وقالت مصادر مقربة لـ"الخليج 365" إن نيابة الثراء الحرام والمشبوه أفرجت عن وداد بابكر، وهي طريحة الفراش بالمستشفى مقابل ضمانات مالية.

وأشارت المصادر إلى أن طاقم الحراسة انسحب منذ ليل الثلاثاء من المستشفى، وترك وداد بابكر مع عائلتها لمواصلة علاجها من عدة أمراض تعانيها.

وتواجه بابكر اتهامات بالفساد المالي المتعلق بمخالفات وتجاوزات في منظمة سند الخيرية المملوكة لها، وامتلاك أراض سكنية وعقارات وحسابات بنكية.

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وسبق أن طالبت هيئة الدفاع عن بابكر النيابة، في أكثر من مرة، بالإفراج عنها لتلقي العلاج بعد تدهور حالتها الصحية.



واعتقلت وداد بابكر منذ أشهر على خلفية بلاغات ضدها تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه، والاستحواذ على أراض سكنية وزراعية بصورة غير مشروعة.



وتعتبر وداد بابكر، الزوجة الثانية للرئيس المخلوع، من أكثر عناصر النظام السابق إثارة للجدل، حيث تحوم كثير من الشبهات حول جمعها ثروة ضخمة ومنازل في أحياء راقية بالعاصمة الخرطوم عن طريق استغلال النفوذ.



وسبق أن جمدت لجنة تفكيك الإخوان في السودان أرصدة وحسابات وداد بابكر، وصادرت عشرات الأراضي السكنية والزراعية من المرأة المثيرة للجدل.

