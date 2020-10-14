حصيلة 6 أيام.. الجيش الجزائري يصطاد 10 إرهابيين وطن مخدرات

تمكن الجيش الجزائري من توقيف 10 عناصر من الجماعات الإرهابية في عدة مناطق بالبلاد، وضبط كميات مختلفة من الأسلحة والذخيرة.

وذكر بيان عن وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، أن الجيش قاد عمليات عسكرية متفرقة في إطار مكافحة الإرهاب، حيث تمكنت قوات الدرك خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 13 من الشهر الحالي من توقيف 10 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في محافظات برج بوعريريج (شرق) ووهران وتلمسان (غرب).

كما شنت قوات تابعة للجيش الجزائري عمليات أخرى، أسفرت عن ضبط مسدس رشاش من نوع "كلاشنيكوف" ومخزن ذخيرة مملوء بمنطقة برج باجي مختار التابعة لولاية تمنراست الواقعة على الحدود مع دولة مالي.

ودمر كذلك 4 قنابل تقليدية الصنع في ثلاث ولايات وهي سكيكدة وجيجل الواقعة شرقي البلاد، وعين الدفلى القريبة من العاصمة (وسط).

وأكدت "الدفاع الجزائرية" أن العمليات العسكرية المتواصلة تهدف لمكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة.

وأشارت، مشيرة إلى أن نتائجها النوعية "عكست مدى الاحترافية العالية واليقظة المستمرة والاستعداد الدائم للقوات المسلحة عبر كامل التراب الوطني".

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وفي سياق حربه على الجريمة المنظمة، تمكنت فرق الدرك الوطني حراس الحدود وحراس السواحل من ضبط نحو طن من المخدرات وتم توقيف 18 شخصا يتاجرون بها.





وأحبط حرس السواحل الجزائري محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 536 شخصاً كانوا على متن قوارب مطاطية وأخرى تقليدية، مع توقيف 54 مهاجراً سرياً بعدة محافظات ساحلية بشمال وشرق البلاد، كانوا ينوون الهجرة نحو إيطاليا وإسبانيا.









