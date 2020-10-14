أردوغان يهدد الأطباء بالمحامين.. والسبب كورونا

هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اتحاد الأطباء باتخاذ إجراءات تشريعية ضده، كما فعل مع نقابات المحامين.

ويأتي هذا التهديد، مع التشكيك المستمر لاتحاد الأطباء في الأرقام الرسمية الخاصة بإصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه بالبرلمان التركي، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، وتابعته ”الخليج 365”.

حديث أردوغان أشار إلى قانون "نقابات المحامين المتعددة" الذي أقره البرلمان في يوليو/تموز الماضي، والذي يسمح بإنشاء عدة نقابات محاماة في المدينة الواحدة، وهو ما ترفضه المعارضة، وتعتبر أن هدف النظام منه السيطرة على تلك النقابات وتحييد دورها.

وقال الرئيس التركي في تصريحاته: "اتحاد الأطباء التركي يقوم بنشاط يتنافى مع الدستور بشكل واضح، ويمكننا أن نقوم بخصوص هذا الاتحاد بإصدار قانون مشابه لقانون نقابات المحامين المتعددة".

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وسبق وأن دعا دولت باهجه لي، حليف أردوغان، ورئيس حزب الحركة القومية التركي المعارض (شكلا)، لغلق اتحاد الأطباء؛ لتشكيكه في الأرقام الرسمية التي تصدر عن وزارة الصحة بشأن إصابات ووفيات كورونا.

وأمس الثلاثاء، كان اتحاد الأطباء قدم تقريراً أعدّه فريق مراقبة فيروس كورونا التابع له، حول انتشار الوباء في البلاد، وكشف إخفاء وزارة الصحة 81 ألفا و57 حالة إيجابية للفيروس في شهر أبريل/نيسان، و275 ألفا و647 حالة إيجابية في شهر سبتمبر.

وقال التقرير إنه "بينما هناك حاجة لـ10 ملايين جرعة دواء لمرض لأجل الفترة القادمة، فإن الوزارة (الصحة التركية) أرسلت فقط 1.5 مليون جرعة".

وعلّق عضو اللجنة المركزية للاتحاد، إبراهيم آق قورت، على التقرير بالقول: "لكي نصل للمعطيات الصحيحة حول فيروس كورونا، يجب تقريباً ضرب المعلومات التي تنشرها وزارة الصحة حول عدد الإصابات بـ19، وعدد الوفيات بـ 5".

وأكد تقرير اتحاد الأطباء الأتراك أنه "وفقا للإحصائيات، لدينا 112 من الكادر الصحي في البلاد، فقدوا أرواحهم بسبب الوباء، بينهم 48 طبيباً".