حظر تجوال بمدينتي بورتسودان وسواكن في السودان المزيد

أعلنت حكومة ولاية البحر الأحمر شرقي السودان، اليوم الأربعاء، فرض حظر التجوال في مدينتي بورتسودان وسواكن التي تحتضن الموانئ الرئيسية في البلاد، إثر توترات أمنية.



وقال المكتب الإعلامي لحكومة البحر الأحمر، في تعميم صحفي وصل ”الخليج 365” نسخة منه إن حظر التجوال بالمدينتين جاء بسبب الأوضاع الأمنية بالولاية.

وأوضح أن حظر التجوال ببورتسودان وسواكن يسري اعتبارا من اليوم الأربعاء، الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلي إلى حين هدوء الأحوال الأمنية.

وتشهد مدن شرق السودان توترات إثر اعتراضات قبلية على إقالة والي كسلا صالح عمار، الخطوة التي تمت ضمن محاولة الحكومة لإزالة الاحتقان بسبب رفض بعض المكونات لتوليه هذا المنصب.