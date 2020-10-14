بسبب الأهلي والزمالك.. تركي آل الشيخ يرد على "القرار الغريب" بمكافأة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رياضة العين الرياضية الأربعاء 2020/10/14 10:11 ص بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2020/10/14 10:11 ص بتوقيت أبوظبي

عقب تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، على قرار غريب لإحدى الشركات الخاصة، بمكافأة.

ونشر آل الشيخ قرارا داخليا لإحدى الشركات الخاصة، يقضي بخصم نصف شهر من رواتب اثنين من موظفيها حال حصول النادي الأهلي المصري، على بطولة دوري أبطال أفريقيا. كما وعدت الشركة بصرف مكافآت لكل موظفيها، عدا الذين يشجعون النادي الأهلي، في حال فوز الزمالك باللقب. Advertisements وعقب آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للأهلي المصري: "بإذن الله الأهلي يسعدنا جميعا بالفوز بلقب أفريقيا". وتابع عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ستكون هناك مكافأة مالية للثنائي الأهلاوي (بالشركة) تساوي مكافأة لاعبي الأهلي، الأهلي دائما يسعدنا". وسافر الأهلي والزمالك، الثلاثاء، إلى المغرب، لمواجهة الوداد والرجاء، على الترتيب، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، علما بأن مباراة الإياب ستقام في القاهرة بعد أسبوع.



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