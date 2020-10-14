المصنفات تداهم شركة إنتاج فني تستخدم برامج مقلدة لكبرى الشركات بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت مباحث المصنفات، شركة إنتاج فني وتوزيع سينمائي، وتسويق إلكتروني بالجيزة، وقيام القائمين عليها باستخدام برامج مقلدة ومنسوخة لكبرى الشركات العالمية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات، وحماية حقوق الملكية الفكرية، أفادت بقيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فني وتوزيع سينمائي وتسويق الكتروني كائنة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، دون الحصول على التراخيص اللازمة، ويقوم باستخدام أجهزة حاسب آلي مُحمل عليها برامج مونتاج وهندسة صوتية مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية، بدون إذن أو تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرامج.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة والتقابل مع شقيق مالك الشركة وبالتفتيش تم ضبط (جهاز لاب توب محمل عليه برامج مونتاج ومحتوى مرئي ومسموع - وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج مونتاج وهندسة صوتية مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية – وحدة معالجة مركزية تجميع محلى محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية – 2 هارد ديسك "وحدة تخزين خارجي" محمل عليها العديد من المصنفات الفنية والمحتوى المرئي والمسموع وأعمال المونتاج – جهاز راوتر للاتصال بالإنترنت).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات .