ميناء الإسكندرية: تعويضات مالية لـ 52 أسرة متضررة من كوبري 54- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

قال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس هيئة ميناء الإسكندرية، إنه جرى صرف تعويضات مالية لـ 52 أسرة متضررة من إنشاء كوبري 54، الذي يربط الميناء بالطريق الساحلي الدولي.

جاء ذلك في كلمته خلال ترأسه جلسة تشاور مجتمعي، اليوم الأربعاء، لعرض الجوانب البيئية والاجتماعية لمشروع إنشاء منطقة لوجستية كظهير لميناء الإسكندرية بمساحة 400 فدان على ترعة النوبارية.

وأضاف رئيس ميناء الإسكندرية، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا، لإضافة ظهير لوجيستي لميناء الإسكندرية ضمن خطة للتوسع الأفقي، منوهًا أن الميناء سوف يتحمل أي تعويضات للمتضررين من ذلك التوسع.

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وأضاف شاهين أن المنطقة اللوجستية تستوعب زيادات الأرصفة وحجم التداول التي تضاف إلي الميناء نتيجة المشروعات الجديدة كالمحطة متعددة الأغراض، ورصيف 3/85 وغيرهم.

ولفت إلى أن المنطقة اللوجيستية المزمع إقامتها تقع في مكان استراتيجي بين مينائي الإسكندرية والدخيلة، إذ تبعد عن أرصفة الميناء مسافة كيلو متر تقريبًا، فضلًا عن قربه من الطرق السريعة وقرية البضائع بمطار برج العرب والموانئ الجافة والنقل النهري.

وأوضح رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أنه جرى وضع خطة بيئية تتضمن 4 مراحل، للحد من الآثار السلبية لإنشاء المنطقة اللوجستية، مثل الضوضاء وحركة المعدات وانسكاب الزيوت والوقود وغيرها.