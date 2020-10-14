بالأسماء.. الحركة الكاملة لنواب رؤساء المدن ورؤساء الوحدات القروية بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، القرار رقم 879 لسنة 2020، والخاص بتكليف مجموعة من العاملين بديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء للعمل بمنصب رؤساء قرى.

وتضمن القرار انتداب أحمد صلاح أحمد إبراهيم رئيسًا للوحدة المحلية لقرية كفر تصفا، ورضا عطية محمد سليمان، رئيسًا للوحدة المحلية بقرية أسنيت، وعماد إسماعيل إسماعيل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية سندنهور، ومحمد حسن أحمد محمد رئيسًا للوحدة المحلية لقرية بطا، وأحمد محمود مصيلحي عزام رئيسًا للوحدة المحلية لقرية شبلنجة، وحمدي السيد محمود الأشرم رئيسًا للوحدة المحلية لقرية مرصفا.

وشمل القرار تكليف محمود أحمد محمود أحمد رئيسًا للوحدة المحلية لقرية ترسا، وأحمد سيد سالم جمعة رئيسًا للوحدة المحلية لقرية طنان، والشيماء حسن حسني رئيسًا للوحدة المحلية لقرية بلقس، وياسمين عبدالرحمن حسن رئيسًا للوحدة المحلية لقرية المنايل، ونجلاء أحمد محمود رئيسًا للوحدة المحلية لقرية منشأة الكرام، ونهى حمدي عبدالمنعم الجمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الأحراز، وأحمد محمد عبدالفتاح عواد رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الجعافرة، وصبرة إبراهيم سالم الأعصر رئيسًا للوحدة المحلية لقرية نوى.

كما أصدر محافظ القليوبية القرار رقم 878 لسنة 2020، والخاص بتكليف مجموعة من العاملين بديوان عام المحافظة والمدن والمراكز والأحياء للعمل بمنصب نواب لرؤساء المدن والمراكز والأحياء.

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وتضمن القرار ندب محمد السيد أحمد غنيم، ومصلحي جمال مصلحي هدية للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر، وحمادة السيد عفيفي، وياسر إبراهيم عبدالحميد نائبي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها، ومصطفى محمد محمد حسانين، وسمير محمد عمر نائبين لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ، وسلوى أبو العينين محمد أبو العينين نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمدينة قها.

كما شمل التكليف، محمد عبد الغني فوزي، والسيد عبدالعظيم أبو المجد، نائبي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب، وإيهاب مهدي رمضان، ومجدي صلاح محمد البكري نائبي رئيس حي غرب شبرا الخيمة، ومحمد علي عبدالمقصود، ومختار عبدالرحمن شداد نائبي رئيس حي شرق شبرا الخيمة، وحنفي محمد حنفي عبد الرازق، وهاني عبد السميع محمد علي نائبي رئيس الوحدة المحلية لمدينة الخصوص، ومحمد إبراهيم محمد علام، والسيد مصطفى الأكشر نائبي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة القناطر الخيرية، وناصر سيد عبداللطيف، وعلاء حسني محمد شرف نائبي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر، وطلال الحسيني دياب علي وعبدالمنعم محمد عطية العزب نائبي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة.

فيما أصدر محافظ القليوبية، قرارًا بإلغاء ندب 4 من نواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء وعودتهم إلى العمل بديوان عام المحافظة.

وتضمن القرار ندب علي إمام علي أبو العلا للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها، ومحمد محمد ياسين نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ، وكرم حسن طه السويلكي نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب، وأحمد عويس أحمد عويس نائبًا لرئيس حي غرب شبرا الخيمة.