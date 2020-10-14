محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ): عقد وزير الخارجية ‫سامح شكري اليوم الأربعاء مباحثات مع المنسق الأممي الخاص لعملية السلام نيكولاي ملادينوف. وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ -في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر)- أن الجانبين بحثا آخر المُستجدات ذات الصلة بالشأن الفلسطيني، وفرص إعادة الانخراط في مسار السلام تحقيقًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شكري والمُنسق الأممي لعملية السلام يبحثان فرص إعادة الانخراط في مسار السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.