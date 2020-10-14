محافظ المنيا يلتقي المستفيدين من مساكن مدينة العمال لسماع شكواهم

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:
التقي اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، عددًا من المواطنين من مستحقي عمارات مدينة العمال والتي كانت ضمن المناطق العشوائية غير الأمنة، والتي جرى تطويرها، وذلك لستماع شكواهم وإيجاد حلول فورية لها.
جاء ذلك بحضور كل من المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور أشرف أبوالعيون، المشرف العام على وحدة تطوير العشوائيات، ونجلاء حمدي، مدير خدمة المواطنين بالمحافظة.
واستمع المحافظ، لشكاوى المواطنين ومنها توصيل العدادات الخاصة بالمياه والكهرباء للوحدات الخاصة بهم، وإمكانية تقسيطها بسبب تعثرهم ماديًا.
وتواصل المحافظ مع مسئولي شركتي المياه والكهرباء، وجرى حل المشكلة، وإعفاء وتخفيف جزء من المديونية المتراكمة على عدد منهم لشركة المياه، ودفع الجزء المتبقي بالتقسيط الميسر مراعاة لظروف الأسر.
ووجّه المحافظ، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لفحص طفل كفيف وإمكانية صرف معاش له، كما وجّه بصرف إعانة عاجلة وفورية لعدد من الحالات الإنسانية المستحقة، والتنسيق بين خدمة المواطنين وعدد من أولياء الأمور لديهم أبناء بالمدارس، لتتكفل المحافظة بدفع مصاريفهم الدراسية.
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