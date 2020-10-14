محافظ المنيا يلتقي المستفيدين من مساكن مدينة العمال لسماع شكواهم

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

التقي اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، عددًا من المواطنين من مستحقي عمارات مدينة العمال والتي كانت ضمن المناطق العشوائية غير الأمنة، والتي جرى تطويرها، وذلك لستماع شكواهم وإيجاد حلول فورية لها.

جاء ذلك بحضور كل من المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور أشرف أبوالعيون، المشرف العام على وحدة تطوير العشوائيات، ونجلاء حمدي، مدير خدمة المواطنين بالمحافظة.

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واستمع المحافظ، لشكاوى المواطنين ومنها توصيل العدادات الخاصة بالمياه والكهرباء للوحدات الخاصة بهم، وإمكانية تقسيطها بسبب تعثرهم ماديًا.

وتواصل المحافظ مع مسئولي شركتي المياه والكهرباء، وجرى حل المشكلة، وإعفاء وتخفيف جزء من المديونية المتراكمة على عدد منهم لشركة المياه، ودفع الجزء المتبقي بالتقسيط الميسر مراعاة لظروف الأسر.

ووجّه المحافظ، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لفحص طفل كفيف وإمكانية صرف معاش له، كما وجّه بصرف إعانة عاجلة وفورية لعدد من الحالات الإنسانية المستحقة، والتنسيق بين خدمة المواطنين وعدد من أولياء الأمور لديهم أبناء بالمدارس، لتتكفل المحافظة بدفع مصاريفهم الدراسية.