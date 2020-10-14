بيسكوف: روسيا تؤيد استمرار الحوار مع الغرب على أساس الاحترام المتبادل

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (أ ش أ):

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن موسكو تؤيد مواصلة الحوار البناء مع الغرب، لكنها لم تشاهد حتى الآن، التفهم من الطرف الآخر.

وأضاف بيسكوف - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء -: "أن الكرملين باستمرار يدعو إلى استئناف واستمرار هذا الحوار البناء على أساس الاحترام المتبادل"، مشيرًا إلى أن الكرملين يرى ضرورة وفائدة هذا الحوار.

وأشار إلى أن روسيا لم تكن المبادر إلى تقليص الحوار مع الشركاء الغربيين في جميع الاتجاهات الممكنة.

وتابع قائلًا: "إنه من الواضح أن روسيا بالذات لا تنال التفاهم في محاولاتها لاستئناف هذا الحوار بأية طريقة كانت، ومن الواضح أن روسيا ليست مستعدة لقبول مثل هذا النوع من العلاقات، التي نواجهها على خلفية الحادث مع أليكسي نافالني".