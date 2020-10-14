الحضور لا يقل عن يومين.. خطة المعاهد الأزهرية بالإسكندرية للعام الدراسي- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أنهت الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الأربعاء، الاستعدادات والخطط النهائية لحضور الطلاب بالمعاهد الأزهرية خلال العام الدراسي الجديد.

وعقدت الإدارة اجتماعًا، اليوم برئاسة كل من الشيخ خميس محمد، مدير عام العلوم العربية والشرعية، وعلاء العريان، مدير عام العلوم الثقافية، لمتابعة استعدادات العام الدراسي الجديد.

وحضر الاجتماع كل من مدير المراحل التعليمية، وموجهي العموم، ومديري الإدارات التعليمية، وبعض مديري إدارات المنطقة بالمكتبة المركزية بسموحة.

وشدد الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا؛ للمحافظة على أمن وسلامة الطلاب.

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وأشار إلى أنه تقرر حضور طلاب مرحلة رياض الأطفال، والصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي 4 أيام أسبوعيًا خلال العام الدراسي الجديد.

وأضاف هاشم، أن باقي الطلاب بدءًا من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي سوف يحضرون للمعاهد يومين فقط أسبوعيًا، موجهًا بسرعة وضع الجدول وفقًا لذلك.

ووجه بسرعة تنفيذ حركة الندب الكلي والجزئي، وتوزيع الجداول على المعلمين، والتشديد على التزام مديري الإدارات، وشيوخ المعاهد، والوكلاء بالزي الأزهري.

وكلف هاشم، بسرعة تسليم الكتب الدراسية للطلاب من بداية الدراسة، وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية، واتخاذ التدابير الصحية والوقائية بجميع المعاهد، وتوفير غرف عزل بها.

وأكد رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية على ضرورة إبلاغ إدارة الأمن بالمنطقة والصحة في حالة ظهور اشتباه إصابة أي شخص بفيروس كورونا، فضلًا عن تخصيص الحصة الأولى في أول يوم دراسي، لتوعية الطلاب بالإجراءات والتدابير الصحية والوقائية الواجب اتخاذها.