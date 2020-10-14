ترامب: "أصبح لديّ مناعة وأستطيع تقبيل الرجال والنساء الجميلات"

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، في فلوريدا أول مهرجان إنتخابي بعد إصابته بوباء كوفيد-19 الذي أرغمه على تجميد حملته لعشرة أيام، مؤكدا لأنصاره أنه "قوي للغاية" قبل 22 يوما من المواجهة الرئاسية مع جو بايدن.
وهتف للحشود المتجمعة في سانفورد بولاية فلوريدا عازما على إثبات عودته الصاخبة إلى السباق "لقد تخطيته والآن يقولون إن لدي مناعة" ضد فيروس كورونا المستجد.
وأضاف وسط ضحك أنصاره "يمكنني أن أسير وسط هذا الحشد (…) أن أقبّل الحضور أجمعين، أن أقبّل الرجال والنساء الجميلات".
مونت كارلو الدولية / أ ف ب
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