كإحدى خطوات تطبيع العلاقات، البحرين تدشّن خطًّا بحريًّا مباشرًا مع الإحتلال الإسرائيلي

تعتزم البحرين تدشين خط بحري مباشر مع الاحتلال الإسرائيلي، كإحدى خطوات تطبيع العلاقات، بين البلدين.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، إن "أول سفينة شحن بحرينية ستصل قريبا من ميناء خليفة بن سلمان، في البحرين، إلى ميناء حيفا".
ونقلت عن عيدني سيمكين مدير عام شركة "MSC Israel" (شركة شحن إسرائيلية خاصة) قوله إن "كبار المسؤولين في مجال الموانئ والملاحة البحرية في البحرين، يبدون اهتماما كبيرا في تعزيز التعاون مع إسرائيل"، وفق ما نقلته "الأناضول".
كانت البحرين قد وقعت اتفاقا لتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال في سبتمبر، والذي تلاه توقيع اتفاقات اقتصادية لتعزيز العلاقات بينهما.
وهبطت أول رحلة تجارية مباشرة بين البلدين في مطار المنامة بعد أسبوع واحد من توقيع اتفاق التطبيع، كما فتحت لأول مرة، خطوط الهواتف بشكل مباشر مع إسرائيل، لتسير على خطى الإمارات حدة، التي فتحت أيضا خدمة الهاتف في 16 أوت الماضي.
كانت الإمارات وإسرائيل قد دشنتا أمس الإثنين، خطا بحريا، بوصول سفينة شحن إماراتية إلى ميناء حيفا، مباشرة، من ميناء "جبل علي" في دبي.
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