وزيرا خارجية روسيا وأذربيجان يُؤكدان التزامهما باتفاقيات كاراباخ

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره الآذري جيهون بيراموف ناقشا خلاله الأوضاع في إقليم ناجورني كارا باخ.



وذكرت وزارة الخارجية الروسية -في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية في

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نسختها باللغة الإنجليزية- أن الجانبين أكدا خلال الاتصال الهاتفي التزامهما بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في موسكو بشأن كاراباخ.



وناقش لافروف وبيراموف الوضع الصعب في منطقة النزاع

ناجورني كاراباخ، وأكدا ضرورة الالتزام الصارم ببنود البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية روسيا وأذربيجان وأرمينيا في موسكو يوم 10 أكتوبر.



وشدد لافروف على أنه لا بديل عن التنسيق العاجل لآلية التحقق من وقف إطلاق النار في كاراباخ.



وأشارت الوزارة إلى أن المحادثة جاءت بمبادرة من أذربيجان.