أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره الآذري جيهون بيراموف ناقشا خلاله الأوضاع في إقليم ناجورني كارا باخ.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية -في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية في
ناجورني كاراباخ، وأكدا ضرورة الالتزام الصارم ببنود البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية روسيا وأذربيجان وأرمينيا في موسكو يوم 10 أكتوبر.
وناقش لافروف وبيراموف الوضع الصعب في منطقة النزاع
وشدد لافروف على أنه لا بديل عن التنسيق العاجل لآلية التحقق من وقف إطلاق النار في كاراباخ.
وأشارت الوزارة إلى أن المحادثة جاءت بمبادرة من أذربيجان.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرا خارجية روسيا وأذربيجان يُؤكدان التزامهما باتفاقيات كاراباخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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