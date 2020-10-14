لافروف: بوتين قدم مساهمته بمحادثات قره باغ في اللحظة الحاسمة

ذكر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الرئيس فلاديمير بوتين تحدث معه مرتين في الليل خلال المفاوضات التي جرت قبل أيام في موسكو حول قره باغ، مشيرا إلى إنضمام وزير الدفاع، سيرغي شويغو، إلى الحديث.

وقال لافروف، إن بوتين، قدم في اللحظة الحاسمة، مساهمته في المحادثات بين وزراء خارجية روسيا وأذربيجان وأرمينيا لحل الوضع، وفقا

لروسيا اليوم.

وأضاف لافروف: "أولا، بالطبع، كانت المفاوضات فريدة من نوعها. وأود الإشارة إلى أن الرئيس فلاديمير، قدم مساهمته في اللحظة الحاسمة، لأنه كان يتابع سهرتنا هذه، وفي عمق الليل تحدثنا مرتين. اتصل الرئيس بي، وانضم إلى الحديث سيرغي شويغو".

ونوه لافروف، بأنه، تحدث خلال ذلك مع بوتين، لعدة ساعات في تلك الليلة.

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وكانت موسكو قد أعلنت، فجر السبت الماضي، عن توصل وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرمني عقب محادثات استمرت 10 ساعات بوساطة روسية، إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في قره باغ.

وجاء الاتفاق بين الطرفين في أعقاب دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أطراف النزاع في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا إلى وقف القتال لأسباب إنسانية.