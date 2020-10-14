ليبيا: إصابات كورونا تصل إلى 45 ألفًا و821 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، عن تسجيل 836 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.
ألفًا و821 إصابة، تماثل للشفاء 294 مصابًا؛ ليرتفع إجمالي الحالات المتعافية إلى 25 ألفًا و301 حالة.
وأوضح المركز- في بيان أوردته بوابة (الوسط) الليبية اليوم الأربعاء- أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 45
وأشار إلى أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة خلال الـ24ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 669 حالة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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