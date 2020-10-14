أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم /الأربعاء/ ضرورة الحفاظ على المصالح الاقتصادية لروسيا والاتحاد الأوروبي، إلا أنه شدد على أن كرامة بلاده لا تسمح لها التذلل أو الركض خلف الاتحاد الأوروبي.
لها وما هو غير مربح، لكن الركض والتذلل لا تسمح به كرامتنا " .
ونقلت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية عن لافروف قوله"يجب المحافظة على المصالح الاقتصادية، ويجب على الشركات الاقتصادية أن تقرر بنفسها، ما هو مفيد
وكان لافروف قد صرح أمس / الثلاثاء / أنه لا يستبعد أن روسيا قد تتوقف عن التواصل مع الاتحاد الأوروبي ، وذلك خلال تعليقه على وضع المعارض أليكسي نافالني.
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف: يجب الحفاظ على المصالح الاقتصادية بين روسيا وأوروبا.. ولن نتذلل لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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