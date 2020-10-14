أردوغان: سنُعطي اليونان الرد الذي تستحقه

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، أن تركيا ستعطي اليونان "الرد الذي تستحقه" في شرق المتوسط حيث أن إرسال أنقرة لسفينة بحث عن الغاز في مياه تطالب بها تركيا يثير توتر أثينا، وفقًا لسكاي نيوز.

و في خطاب بأنقرة قال أردوغان أن تركيا ستواصل بإعطاء اليونان والإدارة القبرصية اليونانية الذي وصفه ب"الرد الذي تستحقانه على الأرض".

و كان وزير الطاقة التركي فاتح دونميز قد أعلن أن سفينة تنقيب تركية وصلت إلى موقع عملياتها في شرق البحر المتوسط وبدأت في تسجيل قراءات الأربعاء.

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وفي خطوة أخري كانت قد أشعلت فتيل التوتر من جديد مع اليونان أرسلت أنقرة السفينة أروتش رئيس إلى منطقة متنازع عليها قرب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية قبالة الساحل التركي

يوم الاثنين.

هذا و اعتبرت اليونان الخطوة بأنها "تصعيد كبير" في نزاعهما على حقوق السيادة البحرية والأحقية في موارد النفط والغاز بالمنطقة.

و كانت تركيا قد سحبت السفينة من المياه المتنازع عليها بالمنطقة الشهر الماضي "لإتاحة المجال للدبلوماسية" قبل قمة للاتحاد الأوروبي بحثت فرض عقوبات على أنقرة.

و في وقت سابق كانت الولايات المتحدة قد انتقدت قرار تركيا في إعادة السفينة واتهمتها بإثارة التوتر من جانب واحد و"تعمد" تعقيد استئناف المحادثات مع اليونان.