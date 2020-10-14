إصابة 38 راهبة بكورونا فى إيطاليا

أعلنت مصادر صحية إيطالية، عن إصابة 38 راهبة بفيروس كورونا، في المركز الاجتماعي بيانتزولا في بلدة مورتارا التابعة لمحافظة پاڤيا.
وأشارت إلى أن العدوى أصابت 5 مشغلين في المركزأيضا، وأنه تم إدخال راهبة واحدة إلى المستشفى، بينما تقيم الأخريات في مرافق محمية مخصصة للاستشفاء، وفقا لوكالة سبوتنيك.
وقال رئيس بلدية مورتارا، ماركو فاكينوتي إن "الإشاعات تنتشر حول أعداد إصابات غريبة".
وأكد أن عدد الراهبات المصابات بكورونا بلع 38 وليس 56 كما يشاع.
وأضاف أنه ثبتت إصابة موظف الاستقبال وممرضة يعملان في المركز الاجتماعي، وقد أخضعا نفسيهما للحجر المنزلي.
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