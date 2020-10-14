الإمارات: إصابات كورونا تصل إلى 110 آلاف و39 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تسجيل 1431 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة. وأوضحت الوزارة- وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم الأربعاء- أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 110 آلاف و39 Advertisements حالة، كما تم تسجيل حالتي وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 450 حالة. حالة، كما تم تسجيل حالتي وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 450 حالة. وأشارت إلى شفاء 1652 حالة جديدة ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 101 ألف و659 حالة. المتعافين إلى 101 ألف و659 حالة. يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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