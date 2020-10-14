اليونان: أنشطة تركيا فى المتوسط تمثل خرقاً للقانون الدولي

أكد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، اليوم الأربعاء، أهمية اعتماد الحوار مع أنقرة على احترام السيادة.
و قال دندياس، إن أنشطة التنقيب عن الطاقة التي تنفذها تركيا في منطقة شرق البحر المتوسط تمثل خرقا للقانون الدولي، وفقا لوكالة سبوتنيك.
و صرح، في مؤتمر صحفي مع نظيره العراق، فؤاد حسين، أثناء زيارة للعراق: "نشجبالنشاطات التركية في منطقة البحر المتوسط والجزء المحتل من قبرص، فهي خرق لميثاق وقوانين الأمم المتحدة".
وتابع "لطالما صرحت اليونان برغبتها في بدء الحوار مع تركيا على أساس الجيرة الحسنة، ووضحت أن الحوار بين البلدين معتمد على السيادة بعيدا عن التهديدات،
وأعلنت البحرية التركية أنها سترسل سفينة التنقيب أورتش رئيس إلى شرق البحر المتوسط، لإجراء مسح زلزالي، الشهر الجاري، في خطوة قد تزيد من التوتر في المنطقة وبخاصة مع اليونان وقبرص.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لإعلان تركيا الأخير حول استئناف أعمال التنقيب عن مصادر الطاقة قرب سواحل اليونان، في حين دعت باريس أنقرة إلى التوقف عن الأفعال "الاستفزازية" في شرق المتوسط.
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