النمسا: إصابات كورونا تصل إلى 58 ألفًا و672 حالة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، تسجيل 1346 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 58 ألفًا و672 حالة تعافى منها 45 ألفًا و846 حالة، فيما توفيت 872 حالة.

وأوضح البيان أن عدد الحالات بالمستشفيات بلغ 654 حالة منها 11 حالة في العناية المركزة.

وذكر البيان أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في العاصمة فيينا وبلغت 402 حالة يليها النمسا العليا 234 حالة، وتيرول 184 حالة، و139

حالة إصابة جديدة في النمسا السفلى بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند 42 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.