الصحة الروسية تعلن إدراج علاج كورونا في قائمة الأدوية الضرورية للحياة

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الأربعاء، عن إدراج أدوية علاج فيروس كورونا المستجد، في قائمة الأدوية الأساسية الضرورية للحياة.
وأضافموراشكو، في اجتماع عبر الإنترنت للجنة الرعاية الصحية بمجلس الدوما: "أريد أن أقول إنه تم التوقيع على مرسوم حكومي لتوسيع قائمة الأدوية الحيوية والأساسية، ويشمل ذلك الأدوية المتعلقة بعلاج عدوى فيروسكورونا المستجد"، وفقا لروسيا اليوم.
وأوضح موراشكو، أن الحديث يدور في المقام الأول، عن دواء "فافيبيرافير" الخاص بعلاج كوفيد-19.
كما أفاد الوزير، أنه سيتم تسجيل أقصى سعر له بعد الاتفاق مع الهيئة الفدرالية الروسية لمكافحة الاحتكار.
قال وزير الصحة الروسي، إن الموقفمع فيروس كورونا المستجد في روسيا، لا يزال متوترا.
وذكر أن سكان البلاد، لا يتلزمون بالتعليمات الخاصة بالوقاية من المرض.
وشدد الوزير على أهمية وضرورة التزام السكان، بهذه التوصيات والقواعد، حتى يتم تشكيل المناعة السكانية بشكل كامل.
ووفقا للوزير، بلغت الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا نحو 26٪ خلال أسبوع مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، من 41 إلى 52 حالة لكل 100 ألف شخص.
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