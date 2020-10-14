شاهد.. الرئيس حيدر العطاس يستقبل السفير البريطاني لدي اليمن

استقبل الرئيس حيدر ابوبكر العطاس رئيس الوزراء السابق ومستشار رئيس الجمهورية صباح اليوم 14اكتوبر 2020 السفير البريطاني لدي اليمن مايكل ارون بمقر اقامته بالرياض وقد تم تبادل الاراء حوا الاوضاع واهميه تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة حتي تتمكن من معالجة كافه القضايا وترسيخ الأمن والاستقرار و خلال اللقاء أكد سعادة السفير الي اهمية تطبيق اتفاق الرياض مع سرعة إزالة الصعوبات التي تواجه تنفيذ الاتفاق واشار الي اهمية ترسيخ دعائم السلام والامن والاستقرار .

كما نوه العطاس وسعادة السفير بالجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للامم المتحدة بشان تنفيذ الاتفاق و الجهود الرامية الي ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في ربوع البلاد والانطلاق نحو إعادة الإعمار والتنمية الشامله ومن جانبه اشاد دولة الرئيس العطاس بجهود السفير البريطاني وجهود اللجنة الرباعية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في تحقيق الامن والاستقرار بصورة وأكد دوله العطاس وسعادة السفير علي الاستماع للاراء المختلفة وحذرا من الانغلاق ونتائجه السلبية علي جميع الاطراف.

واشار الي اهمية الزيارة في هذا التاريخ وهو ذكري 57 لثورة 14 اكتوبر المجيدة والتي تؤكد ان العلاقات التاريخية بين البلدين كانت نموذجية و الحرص علي تعزيزات العلاقات بما يعزز التنمية و الأمن والاستقرار والسلام.

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بما يعزز مصالح البلدين الصديقين المشتركة وعلاقاتهما المتينة وفي ختام اللقاء شدد دولة العطاس اهميه اللقاء في هذه الظروف مؤكدا علي اهمية مواصلة المملكة المتحدة بمواصلة جهودها لدعم العلاقة و استمرار الجهود لتنفيذ اتفاق الرياض بكل بنوده كما اتفقا علي استمرار التشاور والتواصل مع كل الاطراف بما يزيل التوترات الداخليه وتحقيق الامن والاستقرار والسلام.

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