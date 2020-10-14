الإنهيار الإقتصادي يعصف بالإيرانيين.. وروحاني يبشرهم بالأسلحة!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 أكتوبر 2020 01:27 مساءً - منذ 4 دقائق

آخر تحديث: 14 - أكتوبر - 2020 2:08 مساءً

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني، الأربعاء، ”يوم الأحد القادم سينتهي الحظر التسليحي المفروض على إيران بعد عشر سنوات، وبذلك يمكننا تصدير واستيراد الأسلحة التي نريدها“.

ووصف روحاني انتهاء رفع حظر الأسلحة على إيران بأنه ”خبر سار للإيرانيين“، مضيفاً ”لقد واجهنا الولايات المتحدة لمدة أربع سنوات على هذه القضية، وقاتلوا لمنع حدوث ذلك، لكن سيتم رفع العقوبات بسبب مقاومة الشعب وجهود المسؤولين والدبلوماسيين“.

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ووجه الرئيس الإيراني انتقادات إلى “معسكر التيار المتشدد” الذي يرفض الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الدولية العام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في أيار 2018، وقال: ”من يقول إن الاتفاق النووي ليس له أهمية، فإن من إنجازات هذا الاتفاق ومن الآن فصاعدا يمكننا بيع السلاح لأي دولة نريدها أو نشتريها من أي بلد نريد“.

وتابع روحاني ”إن رفع الحظر عن الأسلحة مجرد واحد من مساعي حكومته“، مبينا ”نحتاج أحيانًا إلى الصبر للوصول إلى النقاط والخطط التي نريدها“.

وتنتهي مدة الحظر الحالي في 18 من تشرين الأول الجاري بموجب اتفاق مبرم في 2015 بين إيران والدول العظمى.