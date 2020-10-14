السلطات تعيد تشغيل القنطرة الجديدة بين الهرورة وتمارة بعد إغلاق أغضب المواطنين وأربكهم – صور

أعادت السلطات المحلية في الهروهرة، اليوم الأربعاء، فتح إحدى القناطر الجديدة، التي تتصل بطريق يخترق الحزام الغابوي الأخضر، وصولا إلى مدينة تمارة، وذلك بعد يوم من إغلاقها.

ودبت الحياة مجددا في القنطرة، صباح اليوم، وذلك بعد 24 ساعة من إغلاقها بشكل مفاجئ، أمس الثلاثاء، ما تسبب في غضب عارم لدى سكان المنطقة، حيث تعد القنطرة معبرا أساسيا لهم، منذ افتتاحها شهر يوليوز الماضي.

وتسبب إغلاق القنطرة أمس في إرباك كبير لحركة السير واختناق مروري حاد بين الهرورة وتمارة، حيث اضطرت مئات السائقين الذين فوجئو بالقرار للعودة والبحث عن طريق آخر للنفاذ إلى طرفيها.

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ولاتزالت الأسباب الكامنة وراء قرار إغلاق القنطرة غامضة، فيما تحدثت بعض المصادر عن “غضبة ملكية”، وأمر بإغلاق المحاور الطرقية، التي اخترقت الحزام الغابوي في الهرورة.

وكانت القنطرة المذكورة، التي انطلق العمل بها، أواخر شهر يوليوز الماضي، قد كلفت غلافا ماليا، قدره 3 ملايير سنتيم، فيما استغرقت فترة إنشائها نحو 6 أشهر.