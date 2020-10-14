بينهم موظفو بنك وأستاذ وتلاميذ.. عمالة طنجة تسجل 51 إصابة جديدة بكورونا

سجلت عمالة طنجة – أصيلة، اليوم الأربعاء، 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينهم موظفون في إحدى البنوك، وطبيب في المصحة الإيطالية، وأستاذ في مدرسة الإمام الغزالي، وتلاميذ، وعمال في عدد من الوحدات الصناعية.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ “اليوم24”، فإن المصابين الجدد تتراوح أعمارهم بين 15و77 سنة، إذ يتوزعون على مناطق في طنجة المدينة، وبوخالف، والمغوغة، والسواني، واجزناية، والمرس، والجيراري، وكذا زنقة القاضي في مدينة أصيلة.

وكانت عمالة طنجة – أصيلة قد شهدت، أخيرا، استقرارا في الحالة الوبائية، بعد انخفاض عدد الحالات الحرجة بشكل ملفت للانتباه، وكذا عدد الوفيات.

وخففت السلطات من إجراءات الحجر الصحي المفروضة على العمالة، إذ زادت في عدد ساعات العمل للمقاهي، والمطاعم، وسمحت لعدد من القطاعات بمزاولة أنشطتها شريطة احترام تدابير الوقاية من فيروس كورونا.