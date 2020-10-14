أزيلال..شاب يتسلق عمودا كهربائيا وينزل منه جثة هامدة

لقي شاب في الثلاثينات من عمره مصرعه، مساء أمس الثلاثاء، في مدينة أزيلال، بعدما تسلق عمودا كهربائيا، يوجد وسط المدينة، وأمسك بأحد أسلاكه.

وحسب مصادر محلية، اهتز حي واليلي في أزيلال على واقعة إقدام شخص يعاني اضطرابات نفسية على تسلق عمود كهربائي ذي التوتر العالي، تعرض على إثره لصعقة كهربائية أسقطته أرضا.

ووفق المصدر ذاته، فإن السلطات المحلية، والأمنية حلت في مكان الحادث، وعملت على فتح تحقيق لمعرفة ظروف، وملابسات وفاة الهالك، الذي يبلغ من العمر 39 سنة.

ونقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي في أزيلال، قصد إخضاعها لتشريح طبي، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.