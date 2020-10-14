اليمن.. البحسني يكرّم مؤسسة روابي الخير لتدخّلاتها في المجالات التنموية والإغاثية  والاجتماعية

الأربعاء 14 أكتوبر 2020

كرّم محافظ حضرموت قائد المنطقة الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، مؤسسة روابي الخير التنموية نظير جهودها التنموية والإغاثية والاجتماعية بالمحافظة.



وأهدى المحافظ شهادة التكريم لرئيس المؤسسة الشيخ علي سعيد باوزير، خلال لقائه به اليوم بمقر اقامته بالرياض.

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وأشاد المحافظ بتدخلات المؤسسة في مجال التمكين الاقتصادي للشباب والفتيات والأسر الفقيرة عبر بوابة التدريب والتأهيل المهني والحرفي والصناعي من خلال شركائها منظمة أوكسفام وGIZ ومؤسسة صلة للتنمية عبر برنامجها "من كسب يدي" و"مهنتي بين يدي"، وتنفيذها لمشروع المياه والنظافة والصرف الصحي لمخيمات النازحين في ساحل حضرموت ومشاريع حيوية في الضليعة ويبعث وجزول بمديرية حجر ورأس العقيم بمديرية غيل باوزير، وتأهيل 10 مرافق صحية، والتوعية بسوء التغذية عند الأطفال دون سن السنتين في خمس مديريات بساحل حضرموت، والمساهمة في حملات الطوارئ، وإدارتها للقروض الداعمة للمشاريع الصغيرة للشباب والفتيات من أبناء الأسر الفقيرة والأشد فقراً، وفي مجال المساحات الآمنة للطفل بمنطقة روكب بالمكلا، وتنفيذ دورات مهنية للنساء والشباب في مخيمات النازحين أثناء جائحة كورونا.

واكد المحافظ أن السلطة المحلية تثمن تدخلات منظمات المجتمع المدني، وتعاونها ومساندتها لجهود السلطة المحلية ، في مختلف المجالات.

وأعرب رئيس المؤسسة الشيخ علي باوزير عن خالص شكره لمحافظ المحافظة على دعمه المتواصل لمنظمات المجتمع المدني بالمحافظة وبضمنها مؤسسة روابي الخير للتنمية.