شكرا لقرائتكم خبر عن بدء محادثات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل والان مع التفاصيل

الأربعاء 14 أكتوبر 2020 قال مصدر في الأمم المتحدة إن فريقا لبنانيا وآخر إسرائيليا اجتمعا اليوم الأربعاء في قاعدة تابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان لإجراء محادثات بشأن حدودهما البحرية المتنازع عليها.

تأتي المحادثات التي توسطت فيها واشنطن بعد جهود دبلوماسية أمريكية استمرت ثلاث سنوات، وأُعلن عنها بعد أسابيع من تكثيف واشنطن الضغط على حلفاء جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران والتي خاضت حربا مع إسرائيل استمرت شهرا في عام 2006.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء محادثات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.