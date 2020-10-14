شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشغيل مفاعل نووي ياباني تضرر من تسونامي والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن الحصول على موافقة من كبار مسؤولي الحكومة المحلية هو الخطوة الأخيرة المتبقية لإعادة تشغيل الوحدة رقم 2 في محطة أوناجاوا النووية في مقاطعة مياجي، بعد أن اجتازت المنشأة فحوص السلامة الوطنية في شباط/فبراير.
وسوف يعلن حاكم مياجي، يوشيهيرو موراي، رسميا موافقته بحلول نهاية العام، وفقا للمسؤولين الذين تحدثوا مع اشتراط عدم الكشف عن هويتهم.
وبعد أن تسبب زلزال عام 2011 في واحدة من أسوأ الأزمات النووية في العالم في مقاطعة فوكوشيما المجاورة وتسبب في توقف جميع مفاعلات اليابان البالغ عددها 54 مفاعلا في وقت واحد، أعيد تشغيل تسعة مفاعلات في خمس محطات نووية في البلاد بعد الموافقة التنظيمية والمحلية.
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